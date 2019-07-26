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Кличко: Столар не управляет Киевом

"Вся информация о том, что Кличко не управляет городом - чистая манипуляция".

Кличко: Столар не управляет Киевом
Фото: Facebook/Вадим Столар

Мэр Киева Виталий Кличко отверг заявление гендиректора канала "1+1", будущего депутата Верховной Рады Александра Ткаченко о том, что Киевом на самом деле управляет застройщик Вадим Столар.

Об этом Кличко сообщил на пресс-конференции в пятницу, созванной в связи с планами Офиса президента разделить должности главы КГГА и мэра Киева.

"Что касается персоналии господина Столара - он не чиновник Киевской городской администрации, он не депутат Киевского городского совета. И таким образом, он никаким образом не может влиять на решения в городе Киеве. А вся информация о том, что Кличко не управляет городом - чистая манипуляция. Решения принимаются исключительно в моем кабинете и по всем решениям я лично несу ответственность", - сказал мэр.

Накануне Ткаченко в интервью "Цензору" сказал, что о "теневом управлении городом имени Столара" знает "любой чиновник или бизнесмен".

Столар - будущий депутат Верховной Рады, куда он прошел по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 11.

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