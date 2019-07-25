На выходных в центре Киева перекроют движение

В столице будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины

27-28 в столице будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим, предусмотрено ограничение дорожного движения в центре города. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

27 июля с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:

на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),

ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),

Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

ул. Михаила Грушевского,

ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),

ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем КГГА сообщит дополнительно.

Напомним, Киевский коммунальный транспорт перейдет на электронный билет (e-ticket) с 31 октября.

Чтобы воспользоваться е-билетом, нужно купить QR-билет или транспортную карточку, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Е-билет можно будет пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору.