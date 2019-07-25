На выходных в центре Киева перекроют движение

27-28 в столице будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим, предусмотрено ограничение дорожного движения в центре города. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.
27 июля с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:
- на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),
- Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
- ул. Михаила Грушевского,
- ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),
- ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)
28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).
Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем КГГА сообщит дополнительно.
Напомним, Киевский коммунальный транспорт перейдет на электронный билет (e-ticket) с 31 октября.
Чтобы воспользоваться е-билетом, нужно купить QR-билет или транспортную карточку, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Е-билет можно будет пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору.