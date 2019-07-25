Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Борис и народ
Борис и народ
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Умер актер Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
ГлавнаяОбществоЖизнь

На выходных в центре Киева перекроют движение

В столице будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины

На выходных в центре Киева перекроют движение
Фото: Макс Левин

27-28 в столице будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим, предусмотрено ограничение дорожного движения в центре города. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

27 июля с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:

  • на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),
  • ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),
  • Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),
  • Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
  • ул. Михаила Грушевского,
  • ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),
  • ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем КГГА сообщит дополнительно.

Напомним, Киевский коммунальный транспорт перейдет на электронный билет (e-ticket) с 31 октября.

Чтобы воспользоваться е-билетом, нужно купить QR-билет или транспортную карточку, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Е-билет можно будет пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также