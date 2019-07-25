Государственный концерн "Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ (командно-штабная) для лицензионной сборки в этой стране.

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

"Рассматриваем эту экспортную поставку как маркер углубления нашего сотрудничества с Таиландом - стратегическим партнером Украины в Юго-Восточной Азии. Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении и должна их использовать в своих национальных интересах", - отметил гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Он напомнил, что несколько лет назад было заключено рамочное соглашение с уполномоченным предприятием Минобороны Таиланда по производству БТР-3Е1, различных модификаций и машин на его базе, а также - по обеспечению сервисного обслуживания в королевстве.

"Командно-штабная машина БТР-3КШ на базе БТР-3 является совместным проектом КБТО, который входит в состав Укроборонпрома, других предприятих Концерна и частных компаний, разработана по заказу командования Сухопутных войск Королевства Таиланд в кооперации с Институтом оборонных технологий Министерства обороны Таиланда", - добавил глава концерна.

По его мнению, в нынешних условиях расширение экспортных поставок является единственной возможностью обеспечить инновационное развитие предприятий "Укроборонпрома". "Кооперация с Таиландом позволила Украине расширить линейку БТР-3 и запустить в серийное производство абсолютно новую боевую машину мирового уровня", - отметил Букин.

БТР-3КШ является новой машиной в линейке БРТ-3, оснащенной автоматизированной системой управления боем, которая объединяет передаваемую защищенной цифровой связью информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

БТР-3КШ имеет в своем составе беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ГКБ Авиации общего назначения", входящего в состав Концерна.

Характеристики высокопроходимого шасси 8х8 БТР-3КШ позволяют развивать скорость 100 км/ч с возможностью форсировать водные преграды.

"Киевский бронетанковый завод" готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.

Напомним, Украина обеспечивает поставку в Таиланд БТР-3Е1 с сентября 2010 года. Общая сумма заключенных в 2006-м и в 2011 годах контрактов на поставку тайской стороне до 2015 года 233 единиц БТР-3Е1. В настоящее время стороны также обсуждают возможность совместной сборки БТР-3Е1 на мощностях в Таиланде. В 2013 году Украина передала Таиланду 21 бронетранспортер в рамках первого крупного оружейного контракта с этой страной.

В прошлом году в Таиланде также заинтересовались украинскими БТР-4МВ1. Сообщалось, что они могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства.