Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки

В Киевской области следователь полиции похитил у своего коллеги вещественные доказательств - доллары. Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Фейсбуке.

"Кражу из служебного кабинета обнаружил работник следственного подразделения и обратился с соответствующим рапортом к руководителю территориального отдела полиции. Во время проведения необходимых мероприятий установлено, что к совершению кражи причастен работник следственного отдела", - сказано в официальном сообщении НП.

На похищенные деньги следователь купил современные гаджеты и телевизор. Эти товары, а также остаток похищенных денег обнаружили у него по месту жительства.

29-летний следователь задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Дело в отношении него передано в Госбюро расследований.