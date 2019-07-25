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Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки

Дело передали в ГБР.

Следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки
Фото: Андрей Небитов

В Киевской области следователь полиции похитил у своего коллеги вещественные доказательств - доллары. Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Фейсбуке.

"Кражу из служебного кабинета обнаружил работник следственного подразделения и обратился с соответствующим рапортом к руководителю территориального отдела полиции. Во время проведения необходимых мероприятий установлено, что к совершению кражи причастен работник следственного отдела", - сказано в официальном сообщении НП.

На похищенные деньги следователь купил современные гаджеты и телевизор. Эти товары, а также остаток похищенных денег обнаружили у него по месту жительства.

29-летний следователь задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Дело в отношении него передано в Госбюро расследований.

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