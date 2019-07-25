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Прокуратура вручила подозрения врачу и медсестре психбольницы, откуда сбегал подозреваемый в убийстве Слепченко

Следствие установило, что спортсмена выпускали из-под круглосуточной охраны не менее 11 раз.

Киевская прокуратура сообщила о подозрении врачу-психиатру и и.о. старшей медсестры городской психоневрологической больницы. Медработникам вменяют способствование побегу из психиатрической больницы Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве байкера в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе досудебного следствия установлено, что подозреваемый, который по решению суда был помещен в психлечебницу, склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры к оказанию ему помощи в систематических побегах из учреждения. Медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега в правоохранительные органы.

Установлено, что с февраля по май текущего года при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

В ходе очередного побега 14 мая правоохранители задержали Слепченко в одном из торгово-развлекательных центров Васильковского района Киевской области во время просмотра фильма в кинотеатре. В ходе обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества.

Фото: Прокуратура Киева

24 июля по результатам расследования врачу-психиатру и и. о. старшей медсестры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ст.394 (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) Уголовного кодекса.

Беглецу сообщено о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенный повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнению постановлений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) и ч. 1 ст.309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса.

По ходатайству прокуратуры в отношении подозреваемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он признан вменяемым и не требующим лечения.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, Слепченко в мае 2017 года застрелил байкера на Харьковском шоссе в Киеве. После убийства он скрывался в течение двух суток, а затем сдался полиции. Слепченко арествовали и по решению суда поместили в психоневрологическое учреждение в Глевахе.

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