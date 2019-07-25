Админпротоколы на водителей из кортежа Зеленского переданы в Киев

Полиция Запорожской области передала в киевский суд два административных протокола в отношении двух водителей из кортежа Владимира Зеленского за ДТП в Запорожской области. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на данные запорожской полиции.

"Протоколы передали в киевский суд по месту проживания водителей", - сказано в сообщении.

Водителям грозит штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа президента врезались в автобусы предприятия ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", которые перевозили детей в оздоровительный лагерь. Зеленского в кортеже не было - он вернулся в Киев самолетом.

В результате аварии несколько детей попали в больницу с легкими травмами, никто не погиб.