В итальянском коммюнике по результатам разговора Конте с Зеленским нет ни слова о Маркиве

У Зеленского заявили, что стороны обсудили судьбу приговоренного к 24 годам заключения украинца.

В официальном коммюнике по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя Совета министров Итальии Джузеппе Конте, распространенном итальянской стороной, нет упоминания об украинском нацгвардейце Виталии Маркиве.

В документе указывается, что Конте поздравил Зеленского с успешными парламентскими выборами, а также подтвердил поддержку Италией территориальной целостности и суверенитета Украины в контексте полной реализации Минских соглашений.

"Председатель Совета, в частности, высоко оценил заявления президента Зеленского в пользу возобновления диалога, который мог бы создать условия для урегулирования конфликта в восточных регионах Украины", - говорится в коммюнике.

"Что касается двусторонних отношений, то премьер-министр Конте и президент Зеленский выразили надежду, что в ближайшие месяцы им удастся укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Римом и Киевом", - отмечается в документе.

Ранее о телефонном разговоре Зеленского и Конте сообщила пресс-служба главы украинского государства. Отмечалось, что в ходе разговора собеседники обсудили недавний приговор суда г. Павия гражданину Украины, военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Согласно сообщению, Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли, а также выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.