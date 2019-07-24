"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.

Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

В числе первых шагов она назвала также фокусировку антикоррупционного суда на делах о топ-коррупции, перезагрузку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Красносельская подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Для нас на самом деле вопрос нужна антикоррупционная стратегия или не нужна, вообще не стоит. Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала она.

Ранее заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка уточнил, что редакция статьи президентского законопроекта о конфискации активов, приобретенных чиновниками незаконным путем, которая касается уголовной ответственности за незаконное обогащение, согласована с экспертами МВФ.

Напомним, Владимир Зеленский дважды просил председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание парламента. В повестку дня предлагалось включить три президентских законопроекта, в частности "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№10461).

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Богдан просил генпрокурора Юрия Луценко инициировать арест активов бывшего президента Петра Порошенко.