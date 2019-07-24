Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харькове началось строительство нового онкологического комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА по итогам посещения главой области Юлией Светличной строительной площадки.

"Условия, в которых сегодня находится областной центр онкологии, не выдерживают никакой критики. Помещения уже давно пришли в негодность. Поэтому принято принципиальное решение о создании нового онкологического комплекса. Он будет построен по самым современным технологиям – с учетом новых стандартов, а также обеспечен новым оборудованием – как для лечения, так и для диагностики. Объект очень масштабный и серьезный. Чтобы не затягивать работы, будем строить и сдавать объект очередями", - сказала Светличная.

В данный момент работы идут на первой очереди строительства. Здесь переносят инженерные сети и готовятся разрабатывать котлован для фундамента будущего лечебно-диагностического центра площадью более 20 тысяч квадратных метров.

"Это 3 секции, в том числе центральная часть, ядро всего комплекса (лифты, приемное отделение, зоны общего пользования, операционный блок, реанимация) и стационар на 180 койко-мест. Вторая очередь – здание в 6600 квадратных метров, на 130 койко-мест. Там, в основном, будут находиться отделения", - рассказал директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.

Фото: kharkivoda.gov.ua

Фото: kharkivoda.gov.ua

По информации генерального директора Харьковского областного центра онкологии Дениса Скорого, в новом комплексе будет 8 современных операционных, в части из которых предполагается применять гибридные технологии. Также планируют установить 3 линейных ускорителя для проведения лучевой терапии и самое современное диагностическое оборудование, которое позволит обнаруживать опухоли на максимально ранних стадиях.

Строительство онкоцентра в данный момент финансируется только из областного бюджета.

"Будем обращаться к вновь сформированному Кабинету министров, чтобы получить финансирование из государственного бюджета и быстрее завершить этот большой объект. Также будем обращаться за международной технической помощью – для обеспечения онкологического комплекса новым оборудованием и технологиями, а в последующем – обмена опытом с лучшими специалистами мира и повышения квалификации наших врачей", - рассказала Светличная.

На учете в онкологическом центре стоят около 70 тысяч жителей Харькова и области.