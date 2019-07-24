Коммунальщики искусственно создавали излишки асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на системных злоупотреблениях служебным положением.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия организовали противоправную схему присвоения строительных материалов, предназначенных для ремонта автомобильных дорог города.

С нарушением технологических требований коммунальщики искусственно создавали излишки асфальтобетона и других дорожно-строительных материалов. "Сэкономленные" таким образом материалы должностные лица продавали местным жителям. Кроме того, злоумышленники присваивали средства, полученные от незаконной сдачи в аренду строительной техники, которая находится на балансе предприятия.

Чиновников задежали в центре Харькова при получении денег за очередную партию "списанного" асфальтобетона. В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной деятельности коммунальщиков на сумму более 100 тыс. гривен.

Фото: Пресс-центр СБУ

Ррешается вопрос об объявлении задержаннім о подозрении.

Напомним, в июне в здании Антимонопольного комитета Украины СБУ задержала владельца дорожной компании "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна. Перед этим Комитет оштрафовал его компании за фиктивную конкуренцию.