Полиция открыла дело из-за подсчета голосов членами УИК в кафе в Обухове

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за подсчета голосов членами участковой избирательной комиссии в кафе в городе Обухов Киевской области.

Об этом сообщается на сайте НПУ.

"Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не в заседании избирательной комиссии, где предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе доме культуры города Обухов", - говорится в сообщении.

Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность работников избирательной комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 158 УК ведется следствие. Статья предусматривает заключение от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, ранее полиция открыла дело по факту подсчета голосов вне территории избирательного участка - в Мироновке члены УИК заполняли протоколы о подсчете голосов в машине возле окружной комиссии. Более того, специальные пакеты для протоколов не были использованы и лежали в авто, где сидела комиссия. Как следствие, окружная избирательная комиссия приняла решение о повторном подсчете голосов.