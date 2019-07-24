За взятку чиновник обещал не вмешиваться в работу фермерского хозяйства.

Государственное бюро расследований задержало директора Дерманско-Острожского национального природного парка в Ровенской области при получении взятки размером в $5 тыс. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Следователи территориального управления ГБР в Хмельницком, задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды директором.

Фото: dbr.gov.ua

По предварительной информации, чиновник требовал и получил взятку от директора одного из фермерских хозяйств. За эти деньги он обещал не создавать препятствий для работы фермерского хозяйства, а также посодействовать в оформлении и согласовании документов по переносу границ земельного участка.

Фото: dbr.gov.ua

По факту взятки начато расследование, инкриминируемое по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенным с вымогательством такой выгоды) УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Фото: dbr.gov.ua

На данный момент ГБР решает вопрос об объявлении задержанному в подозрении.

В случае доказательства вины чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Национальный природный парк "Дерманско-Острожский" создан в 2009 году. Парпк имеет площадь 5448,3 га, расположен в самой узкой части Малого Полесья - Острожской проходной долине, в пойме реки Збитинка. Благодаря многообразию ландшафтов, в парке обитает много видов животных и растений.

Напомним, в июле ГБР также задержало начальников двух таможенных постов в Николаевской и Черниговской областях на взяточничестве. Они вместе с заместителем и таможенным брокером получали взятки от предпринимателей за то, чтобы не создавать искусственных препятствий при экспорте товаров.

Задокументировано пять эпизодов получения сотрудниками таможни взяток на общую сумму 6 тыс. долларов США.