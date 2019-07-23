В Никитском ботсаду статую богини Флоры заменят бюстом Ленина

Бронзовую статую богини Флоры, которую установили на центральной площади в честь 200-летия Никитского ботанического сада, заменят на мраморный бюст Владимира Ленина. Таким образом, руководство ботсада намерено выполнить решение крымского суда, который постановил вернуть на место памятник "вождю пролетариата", передают Крым.Реалии.

Как рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский, скульптуру Флоры подарили на юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

"Тогда ее установили в честь двухсотлетия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры у здания музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина", – рассказал Андрей Паштетский.

По его словам, ученый совет Никитского сада будет соблюдать закон, и если суд решил вернуть на место бюст Ленина, значит, он туда вернется.

"Апелляционный суд оставил в силе первое решение суда, поэтому мы не можем не выполнять его требования. Во сколько нам обойдется восстановление "исторической справедливости" я пока даже не могу сказать. Но Флору мы обязательно установим в каком-нибудь живописном месте сада", – пояснил Паштетский.

Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина он воспринял, как победу своей партии.