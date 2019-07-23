Прокуратура Крыма расследует злоупотребление чиновников при обустройстве админграницы с полуостровом

Прокуратура Крыма расследует уголовные производства в связи со злоупотреблениями чиновников при стоительстве пунктов пропуска на административной границе с Крымом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прошло полтора года с момента принятия этого решения, и все еще есть над чем работать. Нам, в связи с этим по заявлению общественных организаций и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий пришлось начать два уголовных производства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, ссылаясь на слова прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова.

Как отметил прокурор, одно производство расследуется по факту нецелевого использования средств, выделенных из резервного фонда для обустройства пунктов пересечения админграницы.

"Дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины, ГП "Укринтеравтосервис", которые совершили растрату бюджетных средств, выделенных для обустройства КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", - добавили в прокуратуре.

Еще одно производство касается незаконного выделения земельного участка, на котором должны были быть обустроены сервисные центры для крымчан.

В прокуратуре АРК пояснили, что дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Каланчакской райгосадминистрации и Государственного агентства водных ресурсов Украины. Чиновники выдали разрешительные документы на земельный участок, который планировалось использовать при постройке КПВВ на админгранице с Крымом.

Напомним, Российская Федерация снова отказала в доступе к аннексированному Крыму мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В итоге, миссия ООН посетила административную границу с Крымом, а именно пропускные пункты Каланчак и Чонгар.

Отмечается, что такие визиты и общение с людьми, которые пересекают границу – один из методов дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе.