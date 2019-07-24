Договоренность о возвращении моряков достигнута, - Денисова

Договоренности о возвращении Украине захваченных Россией украинских моряков уже достигнута. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, пишет "Громадське".

Денисова сделала это заявление в прифронтовом Счастье, во время передачи заключенных из ОРЛО. По ее словам, для освобождения военнопленных сейчас оформляются последние документы.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила Денисова.

В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил", - заявил адвокат.

Напомним, сегодня стало известно, что ФСБ России завершила расследование в отношении военнопленных моряков и передала им материалы уголовного дела для ознакомления.

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия это решение не выполнила.