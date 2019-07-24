Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Борис и народ
Борис и народ
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Договоренность о возвращении моряков достигнута, - Денисова

По словам омбудсмена, сейчас "оформляются последние документы".

Договоренность о возвращении моряков достигнута, - Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Договоренности о возвращении Украине захваченных Россией украинских моряков уже достигнута. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, пишет "Громадське".

Денисова сделала это заявление в прифронтовом Счастье, во время передачи заключенных из ОРЛО. По ее словам, для освобождения военнопленных сейчас оформляются последние документы.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила Денисова.

В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил", - заявил адвокат.

Напомним, сегодня стало известно, что ФСБ России завершила расследование в отношении военнопленных моряков и передала им материалы уголовного дела для ознакомления.

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия это решение не выполнила.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также