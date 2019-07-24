Задержаны около 50 человек, среди которых граждане РФ и жители оккупированных территорий.

В Харьковской области правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата частного сельхозпредприятия. В ходе спецоперации были задержаны около 50 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. У них изъяли холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документацию, в том чистые бланки охранной фирмы.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Инцидент произошел 23 июля около 22:00 в селе Великая Губщина Валковского района.

"К сельхозпредприятию «Маяк» подъехало два автобуса молодчиков с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника. Парни вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

На место прибыло руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что госрегистратор сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконную перерегистрацию предприятия, а именно - сменил владельца и руководителя.

Фото: npu.gov.ua

В итоге в полицию доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. Решается вопрос об их задержания по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в течение трех месяцев разработать и внести в Верховную Раду законопроект об усилении противодействия рейдерству.