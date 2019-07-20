Встречный автомобиль не пропустил машину полиции с включенными маячками.

Фото: npu.gov.ua

Двое сотрудников Национальной полиции в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП в городе Изюме Харьковской области.

Об этом говорится на сайте областной полиции.

Авария произошла около 14:45 в субботу на перекрестке улиц Правды и Чумацкой.

Экипаж полиции на служебном Daewoo ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по дороге Киев - Харьков - Должанский ехал автомобиль Ford. По предварительным данным, водитель не пропустил автомобиль полиции, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Фото: npu.gov.ua

Сотрудники полиции с телесными повреждениями были доставлены в Изюмскую центральную городскую больницу.

Водителя и троих пассажиров Ford отпустили после оказания первой медицинской помощи.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что сегодня ночью под Киевом произошло ДТП со смертельном исходом. Около села Вита Почтовая автомобиль Audi сбил насмерть мужчину и двух женщин.