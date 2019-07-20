6,5 тыс. полицейских будут следить за порядком в день выборов в Киеве

В день голосования на досрочных парламентских выборах в Киеве за порядком будут следить 6,5 тыс. правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"6,5 тыс. столичных полицейских обеспечивают правопорядок во время досрочных выборов народных депутатов. Кроме того созданы группы быстрого реагирования, взрывотехников и кинологов, а также усиленные следственно-оперативные группы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными задачами правоохранителей является сохранение избирательной документации, недопущения нарушений общественного порядка и оперативное реагирование на возможные правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Украине в день выборов дополнительно службу будут нести 132 500 сотрудников МВД. Впервые для обеспечения порядка задействуют систему авиационной безопасности.

Полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану 18 июля.

Выборы в Верховную Раду пройдут в воскресенье 21 июля.