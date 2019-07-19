В день выборов в Раду МВД впервые задействует систему авиационной безопасности, - Аваков

В день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в Украине дополнительно службу будут нести 132 500 сотрудников МВД. Впервые для обеспечения порядка задействуют систему авиационной безопасности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и – впервые (!) - систему авиационной безопасности МВД", - написал он на своей странице в Facebook.

Помимо этого, будет усилен контроль государственной границы, задействованы противопожарные и пиротехнические подразделения.

На обнародованной Аваковым инфографике указано, что порядок в день голосования 73 700 полицейских, 6 593 нацгвардейца, 38 201 спасатель, 8 029 пограничников, 1 289 сотрудников ГМС, а также 4 699 представителей вузов со специфическими условиями обучения.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Накануне сообщалось, что полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану.

Выборы состоятся 21 июля.