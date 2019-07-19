Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ГлавнаяПолитика

В день выборов в Раду МВД впервые задействует систему авиационной безопасности, - Аваков

Выборы состоятся 21 июля.

В день выборов в Раду МВД впервые задействует систему авиационной безопасности, - Аваков
Фото: Макс Левин

В день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в Украине дополнительно службу будут нести 132 500 сотрудников МВД. Впервые для обеспечения порядка задействуют систему авиационной безопасности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В день голосования будет задействовано дополнительно 132 500 сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной, спасательной служб), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и – впервые (!) - систему авиационной безопасности МВД", - написал он на своей странице в Facebook.

Помимо этого, будет усилен контроль государственной границы, задействованы противопожарные и пиротехнические подразделения.

На обнародованной Аваковым инфографике указано, что порядок в день голосования 73 700 полицейских, 6 593 нацгвардейца, 38 201 спасатель, 8 029 пограничников, 1 289 сотрудников ГМС, а также 4 699 представителей вузов со специфическими условиями обучения.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Накануне сообщалось, что полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану. 

Выборы состоятся 21 июля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также