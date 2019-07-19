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Суд отпустил экс-главу Запорожской ОГА Брыля под личное обязательство

"Личное обязательство, но без браслета", - рассказали в суде.

Суд отпустил экс-главу Запорожской ОГА Брыля под личное обязательство
Константин Брыль
Фото: facebook.com/Константин Брыль

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему главе Запорожской обладминистрации Константину Брылю меру пресечения в виде личного обязательства без ношения электронного браслета.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в суде.

"Личное обязательство, но без браслета", - сказал он.

Решение было принято в пятницу.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении Брылю в декларировании недостоверных данных. Следствие установило, что экс-чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Сообщение о подозрении было направлено по почте из-за невозможности вручения его лично.

Напомним, в феврале друга Брыля Виталия Радкевича оштрафовали за систематическую неявку на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о декларировании недостоверной информации губернатором.

Брыль - единственный в Украине действующий офицер СБУ, который возглавил ОГА. Из-за этого его декларации не было в открытом доступе.

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