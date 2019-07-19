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​Парубий о просьбе Зеленского созвать внеочередное заседание Рады: за два дня до выборов запал иссяк

Спикер парламента считает инициативу президента предвыборным ходом.

​Парубий о просьбе Зеленского созвать внеочередное заседание Рады: за два дня до выборов запал иссяк
Фото: 24tv.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий настаивает, что инициатива президента Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента была предвыборным ходом.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал иссяк. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины - не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства... И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу", - сказал Парубий.

Ранее Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к Парубию, который "блокирует инициативы его команды".

"Никаких совместных действий с председателем этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал президент. - Мы будем уже говорить с другим парламентом".

Напомним, 16 июля Зеленский направил Парубию письмо, в котором попросил созвать внеочередное пленарное заседание Рады в четверг, 18 июля. На следующий день Парубий заявил, что может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента привести свое письмо в соответствие с законом.

18 июля Зеленский направил Парубию второе письмо, в котором отметил, что десятая сессия Рады продолжается до 19 июля и таким образом, согласно законодательству, до этой даты спикер должен созвать внеочередное заседание. Президент заявил, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен и обвинил Парубия в том, что тот "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Рады Украины нового созыва.

В ответ на это Парубий снова заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента привести свое письмо в соответствие с законом.

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