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Первый помощник Зеленского выступает против запретов на въезд для российских артистов

Пока в команде президента не решили, будут ли отменять запреты

Первый помощник Зеленского выступает против запретов на въезд для российских артистов
Федор Добронравов
Фото: http://detector.media

Первый помощник президента Сергей Шефир не поддерживает запреты на въезд в Украину для российских артистов, незаконно посещавших оккупированный Крым.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Лично я негативно отношусь к культурным запретам, потому что таким образом мы ничего не добьемся. У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда (в Крым, - ред.) поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно", - сказал Шефир.

Помощник президента отметил, что пока в команде Зеленского не обсуждали будет ли СБУ отменять запреты.

Напомним, российского актера Федора Добронравова, который играл в сериале "Сваты" производства "Квартала 95" исключили из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности. Отменить запрет на въезд в Украину Добронравову в суде помог юрист Владимира Зеленского и кандидат в народные депутаты Сергей Кальченко.

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