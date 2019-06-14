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Актера Добронравова исключили из "черного списка" Минкультуры

Звезда сериала Зеленского снова может ездить в Украину.

Актера Добронравова исключили из "черного списка" Минкультуры
Федор Добронравов
Фото: http://detector.media

Российского актера Федора Добронравова исключили из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Об этом свидетельствует обновленный 14 июня список, который составляется на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещании, на сайте Минкультуры.

Сейчас в перечне 147 человек.

Добронравов был включен в "черный список" в ноябре 2017 года. Тогда же было принято решение об отмене государственной регистрации и признании недействительными прокатных удостоверений на все сезоны сериала "Сваты".

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Весной 2019 года украинские суды приказали отменить запрет на въезд Добронравову.

Интересы российского актера представлял адвокат Сергей Кольченко, связанный с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сериал "Сваты" создавался при участии студии "Квартал-95" Зеленского.

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