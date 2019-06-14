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Россия достроила первый железнодорожный путь через Керченский пролив

Длина железной дороги из оккупированного Крыма в Россию составляет 19 километров.

Россия достроила первый железнодорожный путь через Керченский пролив
Фото: most.life

Россия завершила строительство первого железнодорожного пути на Керченском мосту из оккупированного ею Крыма. Об этом сообщают российские СМИ.

Длина пути в направлении России составляет 19 километров.

По словам генерального подрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, скоро состоится финальная стыковка звеньев второго пути, а потом их будут готовить для начала перевозок.

Напомним, в отношении 6 российских компаний, причастных к строительству моста, введены санкции Евросоюза и Великобритании.

В ноябре 2018 года космическая съемка показала, что Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с РФ, постепенно смещается. Об этом, в частности, свидетельствует и смещение арок на переправе.

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