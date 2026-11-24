У серпні 2025 Бюро економічної безпеки після тривалого та скандального призначення очолив переможець конкурсу екс-детектив НАБУ Олександр Цивінський. Обрання нового керівника за оновленою відкритою конкурсною процедурою – викликало великі сподівання в професійної спільноти та бізнесу на системні перевтілення БЕБ.

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Фото: Sud.ua

Після призначення нове керівництво БЕБ в інтерв’ю та на публічних заходах неодноразово декларувало цілі та завдання органу, серед яких можна виділити:

детінізація економіки;

Реклама пріоритет – аналітична складова та концентрація проваджень в одному органі;

партнерство замість тиску на бізнес;

внутрішній аудит та перевірки;

міжвідомча співпраця БЕБ з іншими органами.

Розбираємось, що вдалось новому очільнику БЕБ за більш ніж рік на посаді, а що – ні.

1. Зміна підходів – акцент на боротьбі з нелегальним ринком

Боротьба з бізнесом у тіні стала одним із ключових напрямів роботи БЕБ під керівництвом О. Цивінського.

Серед основних результатів БЕБ у 2025 у цій сфері можна виділити:

1) оперативність кримінальних проваджень:

33 провадження з 102 зареєстрованих щодо незаконної торгівлі пальним закінчились обвинувальним вироком;

110 вироків винесено щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами (всього зареєстровано проваджень – 304).

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2) втричі збільшено кількість вилученого пального – близько 3 000 тонн на 250 млн грн (порівняно з 2024);

3) у 7 разів більше, ніж у 2024, вилучено незаконного алкоголю: 43,5 млн грн → 303,8 млн грн;

4) на 60% (відносно 2024) зросла вартість вилучених тютюнових виробів: 1,4 млрд грн → 2,23 млрд грн.

Цікаво, що у звіті за 2025 здобутки у цій сфері презентуються також через те, наскільки виріс легальний ринок:

1) Продаж пального: у жовтні 2025 – +36,72 млрд грн та +24,7 тис. літрів (порівняно з жовтнем 2024). Аналогічні показники і в листопаді-грудні.

2) «Білі» виторги тютюну: 2024 – 118,08 млрд грн, 2025 – 152,47 млрд грн.

3) Алкогольні напої: зростання легального ринку на 15,9% порівняно з 2024 (172,3 млрд грн проти 148,7 млрд грн).

Загалом статистичні показники дійсно демонструють активізацію роботи БЕБ у цій сфері. Серед очевидно позитивних наслідків – збільшення надходжень до бюджету від легального ринку.

2. На шляху до аналітичного органу

Одним із пріоритетних напрямків роботи нового керівництва БЕБ є трансформація БЕБ в аналітичний орган. Основна ідея – посилення аналітичної складової діяльності БЕБ для:

самостійного виявлення ознак злочинів, що надалі будуть розслідуватись самим БЕБ;

попередження злочинів, недопущення їх вчинення та, як наслідок, недопущення втрат бюджету та збитків.

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Попри проголошену мету – відзначаємо зменшення кількості підготовлених аналітиками БЕБ аналітичних продуктів: 2024 – 1 605, 2025 – 1 529.

Неконкретизованими наразі залишаються суми недопущених втрат бюджету у зв’язку з аналітичною роботою БЕБ (як головний показник ефективності такої аналітики).

Разом з тим, задеклароване посилення аналітичного напрямку БЕБ потребує вирішення двох системних проблем:

1) Недопущення підміни БЕБ інших контролюючих органів (податкової, митниці). БЕБ – не контролюючий орган, а кримінальні провадження – не можуть використовуватись для перевірок бізнесу.

2) Доказового значення аналітичних продуктів БЕБ. Наразі – закон не визнає їх доказами. Попри це – абсолютна більшість проваджень БЕБ базуються на таких висновках.

3. Відносини з бізнесом

Якщо кількість аналітичних продуктів зменшується, то кількість слідчих, процесуальних дій, пов’язаних із примусом, обмеженнями бізнесу – тільки зростає.

Це не узгоджується із задекларованою метою БЕБ. Створення БЕБ повинно було вирішити проблему використання кримінальних проваджень для тиску на бізнес, не допустити необґрунтованих проваджень.

Водночас БЕБ за нового керівництва навпаки – демонструє рекордні показники:

1) Кількість розслідуваних проваджень (з підозрами): 2024 – 6 805 (677), 2025 – 6 896 (890). З них щодо ухилення від сплати податків: 2024 – 2 389, 2025 – 2 738.

2) Ініційовані арешти майна: 2025 – 574, 9 місяців 2026 – 592.

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3) Ініційовані обшуки: 2025 – 204, 9 місяців 2026 – 248.

4) Отримані дозволи суду для проведення НСРД: 2025 – 3 785, 9 місяців 2026 – 2 982.

5) Подані клопотання про тримання під вартою: 2025 – 126, 9 місяців 2026 – 117.

При цьому – порівняння аналогічних часових проміжків у 2024 та 2025 засвідчує – процесуальна активність слідства зросла саме за нового керівництва.

Статистика Ради бізнес-омбудсмена підтверджує – БЕБ серед лідерів скарг від бізнесу.

Обшуки, арешти майна, НСРД – стали буденністю у справах щодо бізнесу. Насторожує також кількість ініційованих клопотань про тримання під вартою у провадженнях щодо бізнесу.

Глобально – такі «силові» методи та заходи спрямовані на кількість та примус, а не на якісне розслідування та завершення справ.

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4. Ініціатива БЕБ щодо досудового врегулювання податкових правопорушень: ідея, що не знайшла свого розвитку

Яскравою ілюстрацією переваги кількісного методу роботи БЕБ над якісним – стала ініціатива БЕБ щодо досудового врегулювання податкових правопорушень.

Така ініціатива – наслідок ситуації, що склалась із провадженнями щодо несплати податків. Так, вироки щодо податкових злочинів – уже давно рідкість. Більшість справ цієї категорії завершуються «добровільним» відшкодуванням податків.

Зокрема, у 2025 – вироком завершились лише 13 проваджень щодо податкових злочинів. 210 справ були закриті у зв’язку зі сплатою податків.

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Більше того, з 13 вироків: 5 – обвинувальні, 8 – виправдувальні. Податкові злочини – єдина категорія, де виправдувальних вироків більше, ніж обвинувальних.

Як ідея пропонувалась трансформація чинної моделі звільнення від відповідальності за ухилення від сплати податків, яка нібито є складною та надто формальною і містить ряд корупційних ризиків.

Разом з тим, анонсована ще в січні цього року зміна цієї процедури (без підозр, ухвал суду, репутаційних ризиків бізнесу) – так і не знайшла жодного логічного продовження.

Це свідчить, що ті проблемні питання, про які заявляв бізнес та професійна спільнота, під час її обговорення – не знайшли вирішення.

5. Концентрація проваджень у БЕБ

БЕБ створювався як основний правоохоронний орган, що повинен розслідувати провадження у господарській сфері.

Створення БЕБ було своєрідною реакцією на ситуацію з тиском майже усіх органів слідства на бізнес та частим дублюванням проваджень.

Задекларована новим керівництвом БЕБ мета концентрації проваджень щодо бізнесу у БЕБ – наразі далека від втілення. Провадження щодо одних і тих самих обставин продовжують розслідуватись різними органами слідства (СБУ, ДБР, поліцією тощо).

Наочно демонструє поточну ситуацію актуальна статистика Офісу Генпрокурора – у СБУ та ДБР активно реєструють та розслідують провадження щодо бізнесу, які не належать до їхньої компетенції. Більше того, цьогоріч ситуація навіть погіршилась.

Так, у 2025 СБУ зареєструвала 64 непідслідні йому справи, а за 9 місяців 2026 – уже 92.

ДБР у 2025 зареєструвало 222 непідслідні справи (22 – щодо несплати податків), за 9 місяців 2026 – 136 (аналогічно 22 щодо несплати податків).

Про тиск на бізнес з боку інших правоохоронних органів свідчать і дані Ради бізнес-омбудсмена. Лідери серед скарг бізнесу – Національна поліція та Офіс Генпрокурора. Водночас окремі скарги стосуються як дій ДБР, так і СБУ.

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6. Переатестація працівників: кадрова чистка

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Зовсім іншу активність демонструє керівництво БЕБ у частині переатестації працівників Бюро.

Попри те, що переатестація – це вимога закону про БЕБ, темпи та результати її проведення засвідчують її реальну ефективність та відсутність будь-якого саботажу такої процедури.

Проміжні результати переатестації серед керівного складу красномовні:

менш ніж за рік залишили службу понад 64% керівників, які підлягали оцінюванню в межах першого етапу атестації;

у липні повідомлялось, що 4 з 9 керівників територіальних управлінь БЕБ провалили атестацію.

Наразі, тривають фінальні співбесіди з рядовим складом БЕБ, який успішно пройшов попереднє тестування. Паралельно – відбувається конкурсний набір нових співробітників БЕБ (керівників департаментів, детективів, аналітиків).

Проміжний баланс

БЕБ наразі переживає чергове (вже третє) перезавантаження. Основний фокус БЕБ формату 3.0, як і раніше, – боротьба з тіньовим ринком та несплатою податків.

Разом з тим, покращення результатів, перш за все, є наслідком активізації «силових» методів слідства, а не підсумком аналітичної складової діяльності БЕБ.

Важливо, щоб кадрові перетворення, інституційне зміцнення БЕБ як правоохоронного органу враховували законні права та інтереси бізнесу та сприяли покращенню інвестиційного клімату нашої держави.