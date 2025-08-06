Уряд призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури.

Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури.

“Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави”, – написала Свириденко.