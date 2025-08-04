Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути з Росії понад 120 мільйонів євро

Група Нафтогаз отримала дозвіл Районного суду Відня (Австрія) на примусове виконання арбітражного рішення проти росії ("Кримське рішення") на суму понад 5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

Зокрема, суд дозволив обтяження понад 20 об’єктів нерухомості Росії на території Австрії, які будуть продані через аукціон. Загальна вартість цих активів перевищує 120 млн євро.

"Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад 5 млрд дол. США за незаконно захоплені активи Групи Нафтогаз в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. Росія заплатить за все", — наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Інтереси Нафтогазу в Австрії представляє юридична фірма DORDA, команду очолюють партнер Александр Карл і головний юрист Роберт Кеймельмайр за підтримки Терези Стінгл.

У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсації за незаконне захоплення РФ майна Групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.

Нафтогаз був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи розвідку, видобуток, транспортування, зберігання, переробку та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 млн кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал, сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу понад 5 млрд доларів США за порушення умов договору.

Цей обсяг виплати, щодо якого вже є Остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій росії в Криму.

Остаточне рішення арбітражу про відшкодування збитків було ухвалено після проміжного Часткового рішення, в якому трибунал визнав свою юрисдикцію розглядати позови Нафтогазу та встановив, що росія несе відповідальність за експропріацію майна компанії.

Нещодавно Верховний суд Королівства Нідерланди відхилив касаційну скаргу російської федерації щодо скасування Часткового рішення трибуналу про юрисдикцію та суть справи.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де росія має активи.