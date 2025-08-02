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Reuters: Росії загрожує дефіцит бензину в серпні

Нічна атака безпілотників по російських НПЗ завдала чергового удару по ринку нафтопродуктів РФ.

Reuters: Росії загрожує дефіцит бензину в серпні

Уночі 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробних заводах у Самарській і Рязанській областях РФ у той час, коли Росії саме загрожує дефіцит бензину. 

Про це пише Reuters з посиланням на джерела. 

Заборона, запроваджена у понеділок на період до 31 серпня, спрямована на стабілізацію російського ринку нафтопродуктів.

Однак трейдери кажуть, що цього, ймовірно, буде недостатньо для збалансування ринку, оскільки обсяги експорту бензину набагато менші за внутрішнє споживання і мало що зроблять для задоволення попиту, навіть якщо його перенаправити на місцевий ринок.

Вони очікують, що державні регулятори змусять нафтові компанії продавати більше продуктів нафтопереробки на внутрішньому ринку та відкласти заплановане технічне обслуговування заводів.

На відміну від попередніх років, у 2025 році російські мережі АЗС не змогли створити достатніх запасів палива на літо через високі відсоткові ставки, які зробили банківські кредити занадто дорогими, розповіли учасники ринку.

"Зараз виробництво бензину перебуває на нормальному для літа рівні. Продажі також відповідають очікуванням. Але приватним трейдерам бракує запасів", – сказав один зі співрозмовників.

Часті затримки рейсів у російських аеропортах також призвели до вищого споживання бензину, оскільки росіяни почали більше користуватися автомобілями для поїздок по Росії.

Дефіцит бензину, ймовірно, триватиме до вересня, вважають учасники ринку та галузеві експерти, хоча ціни можуть знизитися в жовтні, коли місцеві нафтопереробні заводи завершать ремонт, а попит знизиться з сезонних піків.

  • Уночі 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по російських об'єктах, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України.
  • Підтверджено влучання у Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області РФ і уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад".
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