Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України

У 2007 році український агрохолдинг Kernel став піонером серед українського агробізнесу, провівши успішне IPO на Варшавській фондовій біржі (WSE). Його акції користувалися великим попитом у інвесторів — холдингова компанія групи "Kernel Holding S.A." (Люксембург) розмістила на WSE 33% акцій, залучивши 218 млн дол.

Kernel Holding S.A. ще тричі дорозміщувала власні акції на Варшавській фондовій біржі — у 2008-му, 2010-му та 2011-му роках. У результаті, частка Namsen Limited, через яку мажоритарний акціонер Андрій Веревський володіє акціями Kernel Holding, зменшилася до 38,05%. У червні 2022 року 54,09% акцій перебували в руках міноритарних інвесторів, ще 7,86% – на балансі самого Kernel.

Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ситуація змінилася: Kernel втратив частину активів на окупованих територіях, логістика ускладнилася, а прибутковість скоротилася. У такій ситуації компанія вирішила зосередитися на виживанні та реструктуризації.

В березні 2023 року Namsen Limited запропонувала раді директорів Kernel розглянути можливість делістингу з Варшавської фондової біржі. Паралельно, Namsen Limited оголосив публічну пропозицію викупу акцій за ціною 18,5 злотих, яку затвердив польський регулятор відповідно до місцевого законодавства.

13 квітня 2023 року Рада директорів Kernel прийняла рішення про делістинг акцій компанії з торгів на Варшавській фондовій біржі.

У травні 2023 року Namsen Limited завершив тендер з викупу акцій, збільшивши в результаті частку володіння до 80%. Після кількох етапів викупу акцій в інших акціонерів та участі в публічній оферті частка Namsen досягла понад 95%, що дало формальне право на примусовий викуп акцій у міноритаріїв (squeeze-out), а у міноритаріїв виникло право на sell-out.

Фото: career.kernel.ua

Однак, група міноритарних акціонерів (вісім акціонерів, які разом володіють 1,2 млн акцій, що становить 0,4% від загальної кількості випущених акцій компанії) оскаржила в Окружному суді Люксембургу рішення Ради директорів компанії від 13 квітня 2023 року щодо виведення акцій з обігу на Варшавській фондовій біржі, а також ряд інших корпоративних рішень, ініціювавши всього 5 судових справ.

Суд у Люксембурзі в грудні 2024 року відхилив один з позовів міноритарних акціонерів як необґрунтований. У березні 2025-го суд відхилив ще один з позовів.

У липні 2025 стало відомо, що Комісія з нагляду за фінансовим сектором у Люксембурзі (CSSF) офіційно внесла Kernel до переліку компаній, які мають акціонера з часткою у власності понад 95%, і щодо яких може застосовуватись процедура sell-out чи squeeze-out.

29 липня 2025 Kernel Holding S.A. повідомила про запуск процедури sell-out — продажу акцій міноритарними акціонерами мажоритарію — компанії Namsen Limited.

Про причини такого рішення, що воно означає для ринку, інвесторів і самої компанії, LB.ua поспілкувався з Михайлом Яворським, менеджером зі зв'язків з інвесторами в Kernel.