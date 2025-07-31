Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво

Він визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ветеранське підприємництво.

Як зазначає прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, закон вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

“Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля”, – написала Свириденко.

Серед урядових ініціатив — програма «Власна Справа» з окремим компонентом для ветеранів і родин військових, а також конкурсні програми від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Наступний крок — підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки. Уряд підготує їх найближчим часом, запевнила прем’єр.