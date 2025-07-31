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Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво

Він визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування.

Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво
ілюстративне фото: українські ветерани
Фото: Федерація дзюдо України

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ветеранське підприємництво. 

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Як зазначає прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, закон вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

“Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля”, – написала Свириденко. 

Серед урядових ініціатив — програма «Власна Справа» з окремим компонентом для ветеранів і родин військових, а також конкурсні програми від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Наступний крок — підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки. Уряд підготує їх найближчим часом, запевнила прем’єр. 
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