ОГП: в Україні викрили масштабну схему розкрадань деревини на понад 350 мільйонів

167 мільйонів збитків через незаконну вирубку дерев, ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи: до розкрадань причетні посадовці "Лісів України" та "ЛІАЦ".

В Українці викрили масштабну схему розкрадань деревини. Підозри у створенні, участі в злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди отримали працівники ДП "Ліси України" та "ЛІАЦ" у низці регіонів.

Фото: ОГП

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора спільно з департаментом кіберполіції Національної поліції України та Державним бюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадань деревини.

Слідством встановлено, що злочинну схему реалізували посадовці двох держпідприємств — "Ліси України" та "ЛІАЦ". Наразі задокументовано отримання ним від різних службовців ДП "Ліси України" понад 10 млн грн. З 2021 року по вересень 2024 року до системи обліку ЄОД було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін.

Затримали організатора та трьох учасників злочинної організації. Перевіряється причетність до вчинення злочинів ще понад 80 працівників ДП "Ліси України" та 20 працівників ДП "ЛІАЦ".

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, у цій справі провели 50 обшуків, повідомлено про понад 20 підозр. "Найбільша й найзухваліша справа — схема працівників ДП “Ліси України” та ДП “ЛІАЦ”, — зазначив генпрокурор.

"167 мільйонів збитків через незаконну вирубку дерев. Ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи. Понад 40 підозр за останні тижні. Це — результат системної корупції, службової недбалості та відвертого збагачення за рахунок природних ресурсів", — каже Кравченко.

Також, затримано генерального директора ДП "Ліси України", який у 2021 році, перебуваючи на посаді Голови Державного агентства лісових ресурсів, набув активів на 10,4 млн грн, що значно перевищує його законні доходи.

Зокрема, оформлена на підставну особу квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн фактично використовувалась фігурантом. Посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.

На Дніпропетровщині директор ДП "Дніпровське лісове господарство" незаконно видав лісорубні квитки без дозволів на вирубку в регіональному ландшафтному парку "Дніпровські ліси". Державі завдано збитків майже на 34 млн грн. Повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

На Закарпатті – одразу кілька фактів знищення лісових насаджень:

Керівник Свидовецького лісництва допустив вирубку 84 дерев на заповідній території. Сума збитків – 4,5 млн грн.

Повідомлено про підозру посадовцю з того ж лісгоспу, який допустив незаконну вирубку 3400 дерев на суму понад 55,8 млн грн.

Фото: ОГП

Житомирщина. Спеціалізована екологічна прокуратура викрила посадовців, які завдали державі збитків на понад 23 млн грн.

Посадовиця держпідприємства "Грозинське" організувала незаконні порубки — шкода 14,6 млн грн.

Майстер лісу філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" допустив самовільну рубку 286 дерев — збитки 2,4 млн грн.

Керівник ТОВ вивезення за кордон заборонених пиломатеріалів вартістю понад 5 млн грн, використовуючи підроблені документи.

На Полтавщині викрито організовану групу з шістьох осіб, які здійснили незаконні порубки в лісосмугах та заказнику "Лизняна балка". Сума збитків довкіллю – понад 3,4 млн грн. Вилучено знаряддя злочину. Учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України.

Фото: ОГП

На Волині ексдиректора та інженера волинського лісового господарства викрито на порубці 409 дерев в лісовому масиві Турійського лісництва зі збитками 3,2 млн гривень.

Також на Волині провідний інженер філії ДП "Ліси України" виписав незаконний лісорубний квиток, що спричинило вирубку 188 дерев у заповідній зоні Устилузького лісництва. Збитки – понад 1,1 млн грн. Триває досудове розслідування.

Наразі в судах перебуває 349 позовів щодо повернення 7 511 га лісів. За позовами екологічної прокуратури вже забезпечено повернення 175 га. Загальна сума збитків по справам, де завершено досудове розслідування, становить понад 351 млн грн.