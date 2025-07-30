У інформаційній кампанії "Їмо в тилу. Їмо у війську" ДОТ розповідтиме про реформу харчування в ЗСУ

Кампанія стартує на тлі реформи системи харчування, яку ДОТ розпочав у 2024 році.

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) спільно з міністерством оборони розпочали інформаційну кампанію "Їмо в тилу. Їмо у війську".

Як розповіли у ДОТ, кампанія стартує на тлі реформи системи харчування, яку ДОТ розпочав у 2024 році. Навесні 2025 нову модель забезпечення випробували в Києві та Київській області. До проєкту долучилися понад 50 національних виробників, які постачали продукти через розподільчий центр. За перші місяці відвантажили понад 5,5 мільйона кілограмів – від бакалії до м’яса, овочів, молочної продукції та солодощів.

Як показало опитування, більшість військових відзначили покращення смаку, якості та різноманіття харчування. Проте військові хотіли б бачити ще більше знайомих українських брендів у своєму раціоні, а найулюбленішою стравою називають борщ.

Зазначається, що мета кампанії – показати, що реформа харчового забезпечення у ЗСУ вже дає позитивні результати.

"За оновленою пілотною моделлю продукти закуповуються напряму через відкриті аукціони, проходять контроль якості на розподільчих центрах і доставляються професійними логістичними операторами. Відгуки військових підтверджують: така система працює", – зазначила радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко.

Повідомляється, що ДОТ та Міністерство оборони вже працюють над удосконаленням та масштабуванням моделі.