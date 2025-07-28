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Євро падає після торгової угоди США та ЄС

Долар зростав проти більшості валют

Євро падає після торгової угоди США та ЄС
євро
Фото: pixabay

Основні європейські фондові індекси у понеділок, 28 липня, показали помірне зростання, а євро ослабло на тлі обережного оптимізму інвесторів після укладення торгової угоди між США та Євросоюзом, пише Reuters.

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Індекс STOXX 600 піднявся на 0,5% і досяг чотиримісячного максимуму, тоді як євро впало на 0,7% щодо долара — найбільше денне зниження з травня під час цьогорічного 10% зростання валюти.

Євро потроху зміцнювалося після відкриття торгів в Азії, але пішло на спад, водночас долар зростав проти більшості валют. Прибутковість державних облігацій країн єврозони, які є індикатором вартості запозичень, також дещо знизилася.

За новою рамковою угодою, яку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «найкращим варіантом, який міг отримати ЄС», буде запроваджено 15% мито на більшість товарів із ЄС. Крім того, Євросоюз зобов'язався вкласти $600 млрд у США та відкрив частину свого ринку.

Попри уникнення серйознішого торгового конфлікту між Штатами і ЄС, які разом становлять майже третину світової торгівлі, низка європейських столиць розкритикувала угоду як таку, що відверто вигідна Вашингтону.

Інші великі економіки все ще намагаються встигнути укласти власні угоди до 1 серпня – дедлайну, оголошеного Дональдом Трампом.

  • У понеділок, 28 липня, у Стокгольмі тривають перемовини між США та Китаєм, які, як очікується, завершаться продовженням торгового перемир’я ще на 90 днів. Угоду ЄС і США уклали слідом за аналогічною домовленістю із Японією минулого тижня.
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