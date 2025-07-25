Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄС включив Україну і Молдову в зону роумінгового безвізу

При цьому громадяни ЄС отримають ті ж умови під час перебування в Україні чи Молдові.

ЄС включив Україну і Молдову в зону роумінгового безвізу
смартфон
Фото: delfi.lt

Із 1 січня 2026 року громадяни України та Молдови зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат. 

Підписуйтесь на наш Google News

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, ідеться на сайті органу.

Це означає, що українці і молдовани зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС так само, як вдома. Водночас громадяни ЄС отримають ті ж умови під час перебування в Україні чи Молдові.

У повідомленні Ради ЄС зазначається, що послуги надаватимуть із тією ж якістю та швидкістю, що й вдома. Дзвінки до служб екстреної допомоги залишатимуться безкоштовними.

«Це рішення сприятиме економічній інтеграції Молдови до внутрішнього ринку ЄС — одній із цілей Угоди про асоціацію від 2016 року», — повідомили в Раді Євросоюзу.

  • У випадку з Україною з 2022 року вже діє добровільна домовленість між європейськими та українськими операторами, яка дозволяє здійснювати дешеві дзвінки та передачу даних. Вона залишиться чинною до кінця 2025 року.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies