ЄС включив Україну і Молдову в зону роумінгового безвізу

При цьому громадяни ЄС отримають ті ж умови під час перебування в Україні чи Молдові.

Із 1 січня 2026 року громадяни України та Молдови зможуть користуватися мобільним зв’язком на території ЄС без додаткових витрат.

Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС, ідеться на сайті органу.

Це означає, що українці і молдовани зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС так само, як вдома. Водночас громадяни ЄС отримають ті ж умови під час перебування в Україні чи Молдові.

У повідомленні Ради ЄС зазначається, що послуги надаватимуть із тією ж якістю та швидкістю, що й вдома. Дзвінки до служб екстреної допомоги залишатимуться безкоштовними.

«Це рішення сприятиме економічній інтеграції Молдови до внутрішнього ринку ЄС — одній із цілей Угоди про асоціацію від 2016 року», — повідомили в Раді Євросоюзу.