ЗМІ: ЄС провалив перемовини зі США про зменшення тарифу на сталь

За інформацією видання The Guardian, наданою джерелом у Брюсселі, найбільш актуальна версія торговельної угоди між Євросоюзом та Сполученими Штатами не передбачає зниження митного тарифу на імпорт сталі, який становить 50%.

Представники металургійної галузі наполягали на тому, щоб в умовах жорсткої конкуренції з боку Китаю лідери ЄС домовилися про зниження цієї ставки бодай до рівня Британії у 25%. Проте перемовини, вочевидь, не дали результату.

Загалом угода, яку Брюссель хоче підписати з Вашингтоном, орієнтується на базовий тариф на товари у 15%, що теж вище, ніж має Сполучене Королівство. Лондону вдалося домовитися із Білим домом про повернення до "стандартного" мита у 10%.

Євросоюз все ще сподівається знайти компроміс: одним із варіантів може бути згода застосувати 50% тарифу, але лише у разі перевищення певної фіксованої квоти імпорту у США.