Держдепартамент схвалив продаж Україні військових засобів підтримки ППО

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України військових засобів підтримки протиповітряної оборони та пов'язаного з ними обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки
Як зазначається, уряд України запросив придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського походження.
До контракту будуть включені:
- основні модифікації та технічне обслуговування;
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;
- навчання персоналу та навчальне обладнання;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.
Орієнтовна загальна вартість контракту становить 180 млн доларів.
- Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III та систем підтримки, а також пов'язаного з нею обладнання.