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Держдепартамент схвалив продаж Україні військових засобів підтримки ППО

Орієнтовна вартість контракту – 180 млн доларів.

Держдепартамент схвалив продаж Україні військових засобів підтримки ППО
Ілюстративне фото
Фото: espreso.tv

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України військових засобів підтримки протиповітряної оборони та пов'язаного з ними обладнання.

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Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки 

Як зазначається, уряд України запросив придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського походження. 

До контракту будуть включені: 

  • основні модифікації та технічне обслуговування; 
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення; 
  • навчання персоналу та навчальне обладнання; 
  • інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
  • інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. 

Орієнтовна загальна вартість контракту становить 180 млн доларів.

  • Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III та систем підтримки, а також пов'язаного з нею обладнання.
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