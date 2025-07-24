Держдепартамент схвалив продаж Україні військових засобів підтримки ППО

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України військових засобів підтримки протиповітряної оборони та пов'язаного з ними обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки

Як зазначається, уряд України запросив придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського походження.

До контракту будуть включені:

основні модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість контракту становить 180 млн доларів.