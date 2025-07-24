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Унаслідок нічної атаки Росії в Одесі загинув чоловік

Унаслідок нічної атаки Росії в Одесі загинув чоловік
Одеса, обстріл 24 липня 2025
Фото: Укрзалізниця

В Одесі під час російської атаки в ніч на четвер загинув чоловік.

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Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку", - написав Кіпер у Телеграм. 

Як повідомлялося, у ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста. 

Очільник ОВА Кіпер пізніше написав, що, попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа на двох поверхах житлової багатоповерхівки, а також сталося займання покрівлі, торговельних павільйонів та автозаправної станції. Пошкоджено історичні пам'ятки у центрі міста, які перебувають під захистом ЮНЕСКО. 

У ДСНС згодом повідомили, що у Одесі унаслідок атаки ворога зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Рятувальники евакуювали 33 мешканців та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах. 

Також горів ринок "Привоз".
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