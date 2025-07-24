Унаслідок нічної атаки Росії в Одесі загинув чоловік

В Одесі під час російської атаки в ніч на четвер загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок нічної російської дронової атаки по Одесі загинув чоловік. Його тіло тільки що деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Загиблому було 32 роки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку", - написав Кіпер у Телеграм.

Як повідомлялося, у ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста.

Очільник ОВА Кіпер пізніше написав, що, попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа на двох поверхах житлової багатоповерхівки, а також сталося займання покрівлі, торговельних павільйонів та автозаправної станції. Пошкоджено історичні пам'ятки у центрі міста, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

У ДСНС згодом повідомили, що у Одесі унаслідок атаки ворога зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Рятувальники евакуювали 33 мешканців та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

Також горів ринок "Привоз".