КМДА: Житній ринок у Києві отримає статус пам’ятки протягом місяця (виправлено)

Будівля Житнього ринку в Подільському районі Києва протягом місяця отримає статус щойно виявленої пам’ятки, після чого буде здійснене подання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій для отримання статусу об’єкта культурної спадщини.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"На жаль, інформація, поширювана в медіа, що будівля ринку нібито вже отримала охоронний статус, не відповідає дійсності. Звісно, ми б хотіли, щоб усе відбувалося так швидко, але законодавством встановлені інші терміни", – наголосила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона пояснила, що сьогодні Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини схвалила облікову документацію на цей об’єкт.

Після затвердження протоколу Консультативної ради, що має відбутися протягом двох днів, Департамент охорони культурної спадщини матиме 30 днів для розробки проєкту наказу про внесення Житнього ринку до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. І лише після цього починається підготовка подання до Міністерства культури, на що теж відведено не більше 30 днів.

"Фінальне рішення про присвоєння статусу пам'ятки прийматиме саме Міністерство культури", - наголосили в КМДА.

Раніше депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба повідомила, що Житній ринок у Києві визнано пам'яткою архітектури місцевого значення.

"Щойно Житній отримав охоронний статус. Тепер це буде памʼятка архітектури місцевого значення "Житній критий ринок з допоміжними технічними спорудами" і робити на обʼєкті можна буде лише реставраційні роботи. Це має вберегти будівлю від знесення і тотальної перебудови", - написала вона у фейсбуці.