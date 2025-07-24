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В гирлі Дунаю в Одеській області вибухнуло судно з 11 людьми

Вибух стався на земснаряді – судні технічного флоту, призначеному для робіт з поглиблення дна та видобутку ґрунту. 

В гирлі Дунаю в Одеській області вибухнуло судно з 11 людьми
Фото: lifeinodessa.od.ua

Учора пізно ввечері на гирлі Дунаю "Бистре" вибухнув земснаряд, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". На його борту було 11 людей, і вони мали проводити планові роботи.

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Внаслідок вибуху загинули троє людей. Інші члени екіпажу госпіталізовані, повідомили в АМПУ.

"На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

"Бистре" закрилидля руху.

  • Гирло "Бистре" в Одеській області було відкрито для руху суден, що перевозять продукцію, з літа 2022. Його відкрили після звільнення острова Зміїний.
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