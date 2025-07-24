В гирлі Дунаю в Одеській області вибухнуло судно з 11 людьми

Вибух стався на земснаряді – судні технічного флоту, призначеному для робіт з поглиблення дна та видобутку ґрунту.

Учора пізно ввечері на гирлі Дунаю "Бистре" вибухнув земснаряд, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". На його борту було 11 людей, і вони мали проводити планові роботи.

Внаслідок вибуху загинули троє людей. Інші члени екіпажу госпіталізовані, повідомили в АМПУ.

" На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

"Бистре" закрилидля руху.