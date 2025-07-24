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На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць

Замість видатних осіб - "Затишні" та "Оксамитові" вулиці.

На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
ілюстративне фото

Дальницька територіальна громада в Одеській області дала "нейтральні" назви нещодавно перейменованим вулицям у восьми селах замість імен українських героїв.

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Як пише одеське видання "Думська", влада прибережних курортних населених пунктів вирішила прибрати з мапи учасників російсько-української війни Максима Бреславського та Дмитра Мельника, командувача УПА Романа Шухевича, борця за незалежність Івана Липу, творця розвідки армії УНР Всеволода Змієнка, командира Українських Січових Стрільців Василя Вишиваного та інших видатних діячів.

Натомість вулиці отримають назви "Перемоги", "Бузкова", "Оксамитова", "Незалежна" та подібні.

Очільник громади Сергій Крутюк пояснив рішення нібито небажанням "насміхатися" над пам'яттю героїв, називаючи на їхню честь "закутки по три будинки". За його словами, після завершення війни сільська рада "повернеться до цього питання і дасть нові назви справді значущим вулицям".
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