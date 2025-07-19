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​На Одещині чоловік планував за $8000 виїхати з України у багажнику легковика

Чоловік хотів виїхати до Молдови. 

​На Одещині чоловік планував за $8000 виїхати з України у багажнику легковика
Затримані прикордонниками люди
Фото: ДПСУ

У Одеській області викрили спробу незаконного перетину кордону. 24-мешканець Харківщини планував виїхати за межі України у багажнику легкового авто. За це він мав заплатити організаторам 8000 доларів.

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Про це розповіли у ДПСУ. 

В одному з сіл Роздільнянського району правоохоронці зупинили легковик, в якому виявили захованого між багажним відділенням та задніми сидіннями 24-річного мешканця Харківщини. Щодо нього прикордонники склали адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

Виявлений у авто чоловік
Фото: ДПСУ
Виявлений у авто чоловік

Керував транспортним засобом місцевий мешканець, а пасажиркою була 23-річна жителька Одещини, яка виявилася пособницею організатора незаконного переправляння.

"Пасажир" спланував свій незаконний тур до Молдови з адміном телеграм-каналу, який оцінив переправлення у $8 тисяч, з яких $2 тисячі перерахували як завдатк у криптовалюті.

Правоохоронці вилучили мобільний телефон та автомобіль.

Жінку затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомили про підозру за фактом вчинення злочину передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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