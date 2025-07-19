Головне за ніч та ранок суботи, 19 липня: масовані атаки на Одесу і Павлоград, удари по Шостці, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 177 бойових зіткнень, бої на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ворожі обстріли, танки Abrams від Австралії.

Уночі 19 липня російські окупанти завдали масованого удару БпЛА по Одесі. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, є загиблі.

Спочатку було відомо про одну загиблу людину та щонайменше трьох постраждалих. За інформацією президента Зеленського, кількість поранених унаслідок ударів по Одесі зросла до шести цивільних.

Станом на ранок ліквідація наслідків масованої ворожої атаки тривала.

Ворог також завдав наймасованішої комбінованої атаки із застосуванням БпЛА та ракет по місту Павлоград Дніпропетровської області.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання. Інформація уточнюється", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора ввечері ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 177 боєзіткнень.

Покровський (47 боїв), Лиманський (26) та Новопавлівський (13) напрямки залишаються гарячими.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 38 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1120 окупантів. Загальні втрати ворога складають близько 1 040 950 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили ППО уночі знищили 185 "шахедів", 16 крилатих та 7 балістичних ракет.

7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей.

Російська армія завдала повторного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши шість керованих авіабомб. На місці влучань виникла пожежа, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зафіксовано прицільне влучання, виникла пожежа.

Австралія завершила постачання першої партії бойових танків M1A1 Abrams для Збройних сил України. Рішення про передачу танків ухвалили ще в жовтні 2024 року.

"У відповідь на запит уряду України Австралія надає 49 танків Abrams, щоб допомогти посилити боротьбу проти незаконного вторгнення Росії. Україна вже отримала більшість цих танків, а поставка останньої партії відбудеться найближчими місяцями", – ідеться у повідомленні австралійського уряду.

Пакет військової допомоги вартістю приблизно 245 мільйонів доларів є частиною допомоги в розмірі 1,5 мільярда доларів, яку Австралія зобов'язалася надати Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України та прагне справедливого і тривалого миру", – додав глава оборонного відомства Річард Марлес.

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