Російські окупанти завдали наймасованішого комбінованого удару по Павлограду на Дніпропетровщині

Ворог завдав наймасованішої комбінованої атаки із застосуванням БпЛА та ракет по місту Павлоград Дніпропетровської області.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання. Інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Вчора ввечері ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки.

По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією, під обстрілами опинилися Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджений мікроавтобус.

За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду постраждав 57-річний чоловік.