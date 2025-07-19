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У застосунку Резерв+ запускають бета-тестування майбутніх відстрочок

Щоб взяти участь у тестуванні, треба заповнити спеціальну форму.

У застосунку Резерв+ запускають бета-тестування майбутніх відстрочок
У застосунку Резерв+ запускають бета-тестування майбутніх відстрочок
Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про початок бета-тестування відстрочок у Резерв+.

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“Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено”,- написала вона.

Щоб взяти участь у тестуванні, треба заповнити спеціальну форму за посиланням.

“Ставайте першими, хто випробує нові відстрочки”, - закликала чиновниця.
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