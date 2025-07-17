У Резерв+ з'являться нові види відстрочок від мобілізації

У застосунку "Резерв+" наприкінці липня – на початку серпня з'являться нові типи відстрочок від мобілізації.
Про це розповіла у фейсбуці заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Готуємо нові відстрочки в Резерв+. Наприкінці липня — на початку серпня плануємо запустити відстрочки в кілька кліків", – написала вона.
За словами Черногоренко, відстрочки стосуватимуться таких категорій:
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
- Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.
Заступниця міністра також анонсувала, що пізніше будуть відстрочки, що стосуються родин, які виховують дитину з інвалідністю.
- Нещодавно у Резерв+ з'явилася можливість сплати штрафу за невчасне уточнення персональних даних.