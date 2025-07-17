У Резерв+ з'являться нові види відстрочок від мобілізації

Оновлення будуть доступними наприкінці липня – на початку серпня.

У застосунку "Резерв+" наприкінці липня – на початку серпня з'являться нові типи відстрочок від мобілізації.

Про це розповіла у фейсбуці заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Готуємо нові відстрочки в Резерв+. Наприкінці липня — на початку серпня плануємо запустити відстрочки в кілька кліків", – написала вона.

За словами Черногоренко, відстрочки стосуватимуться таких категорій:

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Заступниця міністра також анонсувала, що пізніше будуть відстрочки, що стосуються родин, які виховують дитину з інвалідністю.