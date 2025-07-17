У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр. Серед "пацієнтів" були неповнолітні

Поліцейські Одещини повідомили, що припинили діяльність незаконного реабілітаційного центру, який працював під прикриттям громадської організації.

Пресслужба Нацполіції розповіла, що зловмисники обіцяли родичам осіб з алко- чи наркозалежністю "лікування" та отримували від них значні кошти.

"Пацієнтів", серед яких були неповнолітні, підшукували на вулиці або за рекомендаціями. Надалі їх утримували в зачиненому приміщенні, без медичної допомоги та зв’язку з зовнішнім світом. Аби змусити потерпілих до покори, їх залякували, позбавляли сну, обливали водою.

Отримані гроші організатори розподіляли між собою, а також використовували для забезпечення функціонування установи.

У результаті спецоперації правоохоронці звільнили 10 утримуваних осіб, з яких четверо – неповнолітні. Декого з них незаконно утримували понад пів року.

Фото: Нацполіція У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр

Поліцейські затримали п’ятьох людей. Наразі всім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчинені організованою групою з корисливих мотивів протягом тривалого часу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.