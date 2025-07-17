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У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр. Серед "пацієнтів" були неповнолітні

Затримали п'ятьох причетних до організації "лікування". 

У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр. Серед "пацієнтів" були неповнолітні
У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр.
Фото: Нацполіція

Поліцейські Одещини повідомили, що припинили діяльність незаконного реабілітаційного центру, який працював під прикриттям громадської організації. 

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Пресслужба Нацполіції розповіла, що зловмисники обіцяли родичам осіб з алко- чи наркозалежністю "лікування" та отримували від них значні кошти. 

"Пацієнтів", серед яких були неповнолітні, підшукували на вулиці або за рекомендаціями. Надалі їх утримували в зачиненому приміщенні, без медичної допомоги та зв’язку з зовнішнім світом. Аби змусити потерпілих до покори, їх залякували, позбавляли сну, обливали водою. 

Отримані гроші організатори розподіляли між собою, а також використовували для забезпечення функціонування установи.

У результаті спецоперації правоохоронці звільнили 10 утримуваних осіб, з яких четверо – неповнолітні. Декого з них незаконно утримували понад пів року.

У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр
Фото: Нацполіція
У Одесі викрили псевдореабілітаційний центр

Поліцейські затримали п’ятьох людей. Наразі всім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчинені організованою групою з корисливих мотивів протягом тривалого часу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

  • Минулого року на заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей.
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