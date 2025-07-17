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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 29 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 264 людини, у тому числі 17 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 29 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 29 отримали поранення. 

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Добропіллі і 1 у Зарічному. Ще 29 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 липня.

Покровський район. У Покровську і Родинському зруйнувано по 1 будинку. У Добропіллі 2 людини загинули і 27 поранено, пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.

Краматорський район. У Лимані зруйновано 6 будинків, гараж і літню кухню; у Зарічному загинула людина. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 19 приватних будинків, адмінбудівлю, господарське приміщення і авто.
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