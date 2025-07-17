У РФ вночі лунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів

У ніч на 17 липня у Росії лунали вибухи. Місцеві жителі та влада скаржилися на атаку дронів.

Як пише телеграм-канал Astra, у Міноборони Росії кажуть, що начебто вночі збили 122 українські безпілотники. Найбільше, 43 – над територією Брянської області, а 38 – над Курщиною.

На Смоленщині дрони імовірно атакували місто Рославль, повідомляють місцеві жителі. Там розташований "720 ремонтний завод засобів забезпечення польотів" Ростеху та вагоноремонтний завод.

Однак, що саме було ціллю, поки що невідомо. Також про вибухи повідомляли жителі Новомосковська Тульської області. В аеропорту Пулково запроваджували тимчасові обмеження на польоти.