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Фіцо заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу

Також країна буде блокувати нові санкції проти РФ.

Фіцо заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС REPowerEU, яка передбачає відмову від російського газу.

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Про це йдеться у листі глави словацького уряду Роберта Фіцо до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього Європейського Союзу. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою», - написав Фіцо.

Він додав, що вважає цю пропозицію ЄС санкційною і тому «природно пов’язуємо її з запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації». «Відтак ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року», - додав прем’єр-міністр.

Фіцо закликав фон дер Ляєн «використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Європейською Комісією, зокрема з метою чіткого тлумачення зобов’язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року». Глава словацького уряду додав, що до того моменту Словаччина «вимагатиме відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій».

  • Як відомо, Словаччина блокує прийняття нового пакету санкцій ЄС проти Росії за її війну проти України з червня, наполягаючи на тому, щоб Європейська Комісія спочатку надала гарантії для компенсації втрат унаслідок припинення імпорту російського газу з 2028 року.
  • У червні стало відомо, що Єврокомісія пропонує законодавчу заборону на імпорт російського газу до 2027 року.
  • Хочуть, зокрема, заборонити нові контракти з кінця 2025 року.
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