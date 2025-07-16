Фіцо заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу

Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС REPowerEU, яка передбачає відмову від російського газу.

Про це йдеться у листі глави словацького уряду Роберта Фіцо до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього Європейського Союзу. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою», - написав Фіцо.

Він додав, що вважає цю пропозицію ЄС санкційною і тому «природно пов’язуємо її з запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації». «Відтак ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року», - додав прем’єр-міністр.

Фіцо закликав фон дер Ляєн «використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Європейською Комісією, зокрема з метою чіткого тлумачення зобов’язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року». Глава словацького уряду додав, що до того моменту Словаччина «вимагатиме відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій».