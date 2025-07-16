В Україні затримали чоловіка, що розсилав погрози про замінування шкіл у Чехії та Словаччині

Спільна слідча група з України, Чехії та Словаччини затримала українця, якого підозрюють у масових погрозах про замінування шкіл у Чехії та Словаччині, що надходили з 2024 року, пише Reuters.

Служба безпеки Чехії уточнила, що підозрюваний також атакував і низку інших європейських країн. За попередніми висновками, його дії, ймовірно, фінансувала російська сторона.

Словацька поліція уточнила, що операція із затримання пройшла у місті Дніпрі. Також силовики провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. Слідчі не розголошують більше деталей, посилаючись на таємницю досудового розслідування.